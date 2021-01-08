Известная украинская прима-балерина и судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар рассказала о стиле и покорила гламурным образом

Как пишет Politeka.net, танцовщица поделилась новым вдохновенным постом в своем Инстаграм. В нем она порассуждала о стиле и моде.

««Мода выходит из моды, а стиль никогда...». Стиль живет внутри каждой женщины и он является почерком её души, благодаря которому она открывается этому миру и транслирует свою красоту и внутреннюю вселенную», - написала Кухар.

Она приняла участие в новом фотопроекте и показала несколько получившихся снимков. На них балерина предстает в образе настоящего черного лебедя.

Так, на фото Екатерина позирует в наряде из черных перьев. Ее волосы собраны в высокий тугой хвост, а макияж в нейтральных оттенках лишь слегка подчеркивает природную красоту знаменитости. Внимание на себя тут же обращают стильные украшения из многочисленных сверкающих кристаллов.

Поклонники балерины тут же отреагировали на ее публикацию.

«Очень стильные фото», «Идеальная», «Красавица, невозможно оторвать глаз», «Очень точно сформулированно», «Моя прекрасная леди. Я верю, что это только начало», «Вы идеальны, прекрасны, фантастическая!», «Королева как всегда», «Сколько в Вас нежности, шарма, изящества, природной грации и гармонии, но иногда Ваша твёрдость переходит в жёсткость...», «Вы очень красивая, вам позавидует каждая девушка, а я ваша фанатка», - пишут люди.

Напомним, Шоптенко показала «рогатую» Кухар в латексе, такие «Танці з зірками» запомнятся надолго.

Как сообщала Politeka, непокорная Кухар из «Танців з зірками» прижалась к красавцу-мужу и заговорила о личном.

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар очаровала подросшего сына Елены Кравец из "Квартал 95", фото: "Ого, какие у вас....".