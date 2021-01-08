Известная украинская прима-балерина и судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар рассказала о стиле и покорила гламурным образом
Как пишет Politeka.net, танцовщица поделилась новым вдохновенным постом в своем Инстаграм. В нем она порассуждала о стиле и моде.
««Мода выходит из моды, а стиль никогда...». Стиль живет внутри каждой женщины и он является почерком её души, благодаря которому она открывается этому миру и транслирует свою красоту и внутреннюю вселенную», - написала Кухар.
Она приняла участие в новом фотопроекте и показала несколько получившихся снимков. На них балерина предстает в образе настоящего черного лебедя.
Так, на фото Екатерина позирует в наряде из черных перьев. Ее волосы собраны в высокий тугой хвост, а макияж в нейтральных оттенках лишь слегка подчеркивает природную красоту знаменитости. Внимание на себя тут же обращают стильные украшения из многочисленных сверкающих кристаллов.
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Поклонники балерины тут же отреагировали на ее публикацию.
«Очень стильные фото», «Идеальная», «Красавица, невозможно оторвать глаз», «Очень точно сформулированно», «Моя прекрасная леди. Я верю, что это только начало», «Вы идеальны, прекрасны, фантастическая!», «Королева как всегда», «Сколько в Вас нежности, шарма, изящества, природной грации и гармонии, но иногда Ваша твёрдость переходит в жёсткость...», «Вы очень красивая, вам позавидует каждая девушка, а я ваша фанатка», - пишут люди.
Напомним, Шоптенко показала «рогатую» Кухар в латексе, такие «Танці з зірками» запомнятся надолго.
Как сообщала Politeka, непокорная Кухар из «Танців з зірками» прижалась к красавцу-мужу и заговорила о личном.
Также Politeka писала, что Екатерина Кухар очаровала подросшего сына Елены Кравец из "Квартал 95", фото: "Ого, какие у вас....".