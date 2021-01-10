Російська співачка, легенда радянського шоу-бізнесу Алла Пугачова приголомшила новою зовнішністю

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося фото зі святкування Нового року. Алла була одягнена у світлу сукню. Її волосся було зібране, а ніжний макіяж доповнював образ. Варто відзначити, що виглядала Пугачова набагато молодше своїх років. Правда, шанувальники не змогли визначити, це фотошоп або пластика.

"З подругою на Новий рік", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях стали обговорювати зовнішність зірки, а також її п'яний вираз обличчя.

"Щоразу нове обличчя, причому не схоже на попереднє. Що це означає?", "Алла Борисівна на фото? Не зовсім на себе схожа)))", "Напевно багато випила, адже Новий рік", "виглядає, як сильно п'яна жінка", "Люблю Аллу, але вона тут як повітряна кулька накачана. Виглядає як не Алла", "набрякла така - ніби бухала тиждень, і це не Алла взагалі", "звикайте, Аллочка до цього йшла давно. Вона зараз просто дружина і мама з чим я її і вітаю», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Алла Пугачова відсвяткувала Новий рік в компанії близьких друзів. Виглядала артистка веселою і бадьорою.

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