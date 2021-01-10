Российская певица, легенда советского шоу-бизнеса Алла Пугачева ошеломила новой внешностью

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появилось фото с празднования Нового года. Алла была одета в светлое платье. Ее волосы были собраны, а нежный макияж дополнял образ. Стоит отметить, что выглядела Пугачева намного моложе своих лет. Правда, поклонники не смогли определить, это фотошоп или пластика.

«С подругой на Новый год», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях стали обсуждать внешность звезды, а также ее пьяное выражение лица.

«Каждый раз новое лицо, причем не похожее на предыдущее. Что это значит?», «Алла Борисовна на фото? Не совсем на себя похожа)))», «Наверное много выпила, ведь Новый год», «Выглядит, как сильно пьяная женщина», «Люблю Аллу, но она здесь как воздушный шарик накачана. Смотрится как не Алла», «Отекшая такая - как будто бухала неделю, и это не Алла вообще», «Привыкайте, Аллочка к этому шла давно. Она сейчас просто жена и мама с чем я её и поздравляю», - пишут пользователи сети.

Как известно, Алла Пугачева отпраздновала Новый год в компании близких друзей. Выглядела артистка веселой и бодрой.

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