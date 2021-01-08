71-річна Алла Пугачова знає, як потрібно дивувати своїх фанатів

Нове фото з'явилося у фанатському Instagram-акаунті, який присвячений російській Примадонні.

Так, помолоділа Алла Пугачова засвітилася в компанії колишнього коханого Олександра Буйнова, з яким у Примадонни був службовий роман.

Найцікавіше, що примадонна для зустрічі з Буйновим підібрала занадто відвертий наряд, в якому у неї були оголені плечі. Також Пугачова одягла обтягуючі лосини, щоб зробити акцент на своїх худеньких ногах.

А поруч з Аллою Пугачовою стоїть її чоловік шоумен Максим Галкін, який ніжно її обіймає на тлі новорічної ялинки.

"З Різдвом", - йдеться в підписі до знімка, який припав до душі шанувальникам.

"З Різдвом! Алла Борисівна ну просто цукерка"," красу нічим не зіпсуєш, навіть віком", "Алла Борисівна ви просто красуня з Різдвом вас!", "Алла так тримати.З Різдвом Вас"," з Різдвом Христовим! Гарне фото. Аллочка як завжди молода і красива!", "Чарівна", " чому Алла не виглядала так в молодості?", "Алла стає все красивіше і красивіше. Довгих і щасливих років життя в оточенні улюблених людей, кохана!",- написали вони в коментарях.

Варто відзначити, що Алла Пугачова вперше відверто розповіла про роман з Олександром Буйновим три роки тому.

За словами Алли Пугачової, у них з Буйновим був службовий роман, але були і такі часи, коли вони не спілкувалися протягом шести років.

А виною був тодішній її чоловік Філіп Кіркоров.

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