Сім'я Алли Пугачової і Максима Галкіна вирішила "навести марафети" під час різдвяних свят

Відео у своєму мікроблозі опублікував шоумен Максим Галкін.

Зіркова сім'я запросила в свій розкішний особняк б'юті-майстра, який навів порядок Гаррі і Максиму Галкіним.

Пізніше з'ясувалося, що змінилися і Алла з Лізою. Спадкоємиця шоумена і Примадонни похвалилася, що їй вкоротили кіски, а потім перед об'єктивом покрутилася і 71-річна Пугачова.

"І мені кінчики підстригли, і мені", - заявила примадонна в кадрі.

"Так, і матусі підстригли. Ось так, сім'я, стрижена на Різдво", - підвів підсумки Максим Галкін Преображення зоряної сім'ї з нагоди різдвяних свят.

Через час стало відомо, що 71-річна Алла Пугачова, незважаючи на пандемію і карантин, змогла "вигуляти" свою нову зачіску, навідавшись з Максимом Галкіним до подруги Аліни Редель.

Раніше ми розповідали, що Алла Пугачова засвітилася у відвертому вбранні поруч з колишнім коханцем Олександром Буйновим.

Найцікавіше, що примадонна для зустрічі з Буйновим підібрала занадто відвертий наряд, в якому у неї були оголені плечі. Також Пугачова одягла обтягуючі лосини, щоб зробити акцент на своїх худеньких ногах.

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