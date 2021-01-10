Сім'я Алли Пугачової і Максима Галкіна вирішила "навести марафети" під час різдвяних свят
Відео у своєму мікроблозі опублікував шоумен Максим Галкін.
Зіркова сім'я запросила в свій розкішний особняк б'юті-майстра, який навів порядок Гаррі і Максиму Галкіним.
Пізніше з'ясувалося, що змінилися і Алла з Лізою. Спадкоємиця шоумена і Примадонни похвалилася, що їй вкоротили кіски, а потім перед об'єктивом покрутилася і 71-річна Пугачова.
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"І мені кінчики підстригли, і мені", - заявила примадонна в кадрі.
"Так, і матусі підстригли. Ось так, сім'я, стрижена на Різдво", - підвів підсумки Максим Галкін Преображення зоряної сім'ї з нагоди різдвяних свят.
Через час стало відомо, що 71-річна Алла Пугачова, незважаючи на пандемію і карантин, змогла "вигуляти" свою нову зачіску, навідавшись з Максимом Галкіним до подруги Аліни Редель.
Раніше ми розповідали, що Алла Пугачова засвітилася у відвертому вбранні поруч з колишнім коханцем Олександром Буйновим.
Найцікавіше, що примадонна для зустрічі з Буйновим підібрала занадто відвертий наряд, в якому у неї були оголені плечі. Також Пугачова одягла обтягуючі лосини, щоб зробити акцент на своїх худеньких ногах.
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