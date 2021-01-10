Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина решила "навести марафеты" во время рождественских праздников

Видео в своем микроблоге опубликовал шоумен Максим Галкин.

Звездная семья пригласила в свой роскошный особняк бьюти-мастера, который навел порядок Гарри и Максиму Галкиным.

Позже выяснилось, что преобразились и Алла с Лизой. Наследница шоумена и примадонны похвасталась, что ей укоротили косички, а потом перед объективом покрутилась и 71-летняя Пугачева.

"И мне кончики подстригли, и мне", - заявила примадонна в кадре.

"Да, и мамочке подстригли. Вот так, семья, стриженная на Рождество", - подвел итоги Максим Галкин преображения звездной семьи по случаю рождественских праздников.

Через время стало известно, что 71-летняя Алла Пугачева, несмотря на пандемию и карантин, смогла "выгулять" свою новую прическу, наведавшись с Максимом Галкиным к подруге Алине Редель.

Ранее мы рассказывали, что Алла Пугачева засветилась в откровенном наряде рядом с бывшим любовником Александром Буйновым.

Самое интересное, что примадонна для встречи с Буйновым подобрала слишком откровенный наряд, в котором у нее были оголены плечи. Также Пугачева надела обтягивающие лосины, чтобы сделать акцент на своих худеньгих ногах.

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