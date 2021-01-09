У мережі обговорюють поцілунок російської співачки Алла Пугачової з Максимом Галкіним на публіці

Відповідне фото з'явилося на одній з фан-сторінок, присвяченій Примадонні, передає Politeka.net

Алла Пугачова і Максим Галкін, мабуть, найбільш обговорювана пара російського шоу-бізнесу. Не обходять стороною сім'ю плітки і домисли. Шанувальники щиро радіють їм, а недоброзичливці критикують і заздрять.

Так, днями з'явилося фото, на якому зображені Алла і Максим, що цілуються. Знімок зроблений на одному зі світських заходів. Співачка в білому вбранні пристрасно притиснула чоловіка до себе, а в цей час сам Максим прикрив пікантний момент келихом шампанського.

"Я не віддам тебе нікому

Прощу будь-яку твою провину

Крізь стільки бід і втрат пройшовши

Яке щастя любити тебе

Просто любити тебе!",- цитують автори фан-групи слова з відомої пісні.

Користувачі мережі миттєво почали обговорювати побачене. Думки людей щодо поцілунку на очах розділилися.

"Впевнена жінка, вона нічого не боїться, у неї діти і онуки і гроші, все є☺❤️", " Нічого не на показ, все прикрите келихом", " Егоїстка, самовбленная, нахабна, так навіщо шукати підтримки людей? Вам же ніхто крім себе коханої не цікавий", "вона вампір", " висмоктує енергію", " Мертва жіноча 👍хватка!", "Хватка жінки з косою", - висловилися в мережі.

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