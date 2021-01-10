Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян блиснула ідеальним тілом в срібному бікіні

Шикарна брюнетка без всякого сорому часто показує свої оголені вигини, пише Politeka.net.

Цього разу красуня одягла срібне бікіні, в якому показала себе у всій красі на пляжі. Модель опустилася на коліна і підтягнула плавки-бікіні вище.

Зірка захоплювала фігурою: пишні груди і стегна, тонка талія і плоский живіт - що може бути ідеальніше.

Крім того, шкіра спокусниці здавалася шовковою.

Модель зробила високий хвіст з хвилястого волосся, яке опустила на плече. Фото було неймовірно гарячим, ще й завдяки якомусь хижому погляду знаменитості.

Оскільки кадр був оприлюднений в непопулярній фан-групі, він зібрав всього кілька десятків лайків за 14 годин.

Користувачі мережі все ж написали компліменти красуні, яких вона гідна.

"Вау, яка зухвала", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян зробила пластичні операції, щоб їй захоплювалися мільйони зараз. Зокрема, модель зробила маммопластику і підкоригувала форму своїх сідниць, вона також змінила лінію росту волосся, форму носа, вдавалася до ліпосакції в області спини, талії і гомілок...

Варто відзначити, що Кім Кардашьян народилася у 1980 році в заможній родині Кріс Дженнер - продюсера на телебаченні й автора власного шоу; і Роберта Кардашьяна - адвоката, який став відомим після захисту в суді свого приятеля, футболіста О'Джей Сімпсона.

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