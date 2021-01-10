Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян блеснула идеальным телом в серебряном бикини

Шикарная брюнетка без всяких стеснений часто показывает свои обнаженные изгибы, пишет Politeka.net.

В этот раз красотка надела серебряное бикини, в котором показала себя во всей красе на пляже. Модель опустилась на колени и подтянула плавки-бикини повыше.

Звезда восхищала фигурой: пышные груди и бедра, тонкая талия и плоский живот - что может быть идеальнее.

Кроме того, кожа соблазнительницы казалась шелковой.

Модель сделала высокий хвост из волнистых волос, которые опустила на плечо. Фото было невероятно горячим, еще и благодаря какому-то хищному взгляду знаменитости.

Поскольку кадр был обнародован в непопулярной фан-группе, он собрал всего несколько десятков лайков за 14 часов.

Пользователи сети все же написали комплименты красотке, которых она достойна.

"Вау, какая дерзкая",- написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян сделала пластические операции, чтобы ей восхищались миллионы сейчас. В частности, модель сделала маммопластику и подкорректировала форму своих ягодиц, она также изменила линию роста волос, форму носа, прибегала к липосакции в области спины, талии и голеней...

Стоит отметить, что Ким Кардашьян родилась в 1980 году в состоятельной семье Крис Дженнер – продюсера на телевидении и автора собственного шоу; и Роберта Кардашьяна - адвоката, который стал известен после защиты в суде своего приятеля, футболиста О'Джей Симпсона.

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