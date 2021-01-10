В Україні вже кілька років тривають спроби запустити накопичувальну пенсійну систему

Кожного працюючого українця хочуть зобов'язати відкладати собі на старість самим. Гроші будуть зберігатися у фондах, поки українець не досягне пенсійного віку і не захоче зняти кошти з рахунку.

Однак, як пише Обозреватель, таке нововведення торкнеться не всіх українців.

На сьогоднішній день існує кілька проектів про запуск накопичувальної пенсії. Одні пропонують збирати внески з тих, хто не досяг віку 35 років. Інші ж хочуть ввести накопичувальні пенсії для тих, кому ще не виповнилося 50 років.

Решта українців і діючі пенсінери отримуватимуть ті ж виплати, які є і зараз.

Українці, яких торкнеться нова пенсійна реформа, матимуть право на дві виплати: одну з державного пенсійного фонду, а другу – з власного накопичувального рахунку.

Подібна схума давно існує в багатьох європейських країнах. Але справа в тому, що в Україні існують величезні ризики, пов'язані з накопиченням пенсій. Наприклад, занадто велика інфляція накопичення можуть просто згоріти, повноцінно не працює фондовий ринок, є ризики банкрутства і крадіжки коштів.

Нагадаємо, що по дві пенсії готуються платити українцям, хто і коли отримає гроші.

Як повідомляла Politeka, підвищення пенсій у 2021 році, хто і коли отримає гроші.