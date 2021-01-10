В Украине уже несколько лет продолжаются попытки запустить накопительную пенсионную систему

Каждого работающего украинца хотят обязать откладывать себе на старость самим. Деньги будут храниться в фондах, пока украинец не достигнет пенсионного возраста и не захочет снять средства со счета.

Однако, как пишет Обозреватель, такое новшество коснется не всех украинцев.

На сегодняшний день существует несколько проектов о запуске накопительной пенсии. Одни предлагают собирать взносы с тех, кто не достиг возраста 35 лет. Другие же хотят ввести накопительные пенсии для тех, кому еще не исполнилось 50 лет.

Остальные украинцы и действующие пенсинеры будут получать те же выплаты, которые есть и сейчас.

Украинцы, которых коснется новая пенсионная реформа, будут иметь право на две выплаты: одну из государственного Пенсионного фонда, а вторую – из собственного накопительного счета.

Подобная схума давно существует во многих европейских странах. Но дело в том, что в Украине существуют огромные риски, связанные с накоплением пенсий. Например, слишком большая инфляция накопления могут попросту сгореть, полноценно не работает фондовый рынок, есть риска банкротства и воровства средств.

Напомним, что по две пенсии готовятся платить украинцам, кто и когда получит деньги.

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