Україна через угоди з МВФ зіткнеться з катастрофічними наслідками
Так, тарифна політика в Україні відповідає політиці МВФ, метою якого є вилучення власності за борги, тому субсидії в 2021 в кращому випадку залишаться в колишніх обсягах, а в гіршому – скоротяться.
Про це повідомив економіст Всеволод Степанюк у коментарі кореспонденту ГолосUA.
На його думку, це робиться для того, щоб за борги забрати власність, в тому числі і у громадян України.
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"Позбавлення власності українських громадян є вимогою МВФ, як її загальна політика", - заявив економіст.
Він додав, що близько 70% громадян США немає свого житла, і у більше половини громадян ЄС також його немає - вони його орендують, тим часом у більшості українців є власне житло. Що зовсім не влаштовує МВФ, які просто хочуть зробити українців ще біднішими, ніж вони є зараз.
"Тобто мета МВФ зробити українців ще біднішими. З цієї причини загальна політика, в тому числі і за тарифами, спрямована не на збалансування якихось показників, а саме на позбавлення майна українських громадян. Подібна політика вже була в Хорватії та Чорногорії. МВФ потрібні не власники, а працівники на їх підприємствах", – зазначив він.
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