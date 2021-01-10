Україна через угоди з МВФ зіткнеться з катастрофічними наслідками

Так, тарифна політика в Україні відповідає політиці МВФ, метою якого є вилучення власності за борги, тому субсидії в 2021 в кращому випадку залишаться в колишніх обсягах, а в гіршому – скоротяться.

Про це повідомив економіст Всеволод Степанюк у коментарі кореспонденту ГолосUA.

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На його думку, це робиться для того, щоб за борги забрати власність, в тому числі і у громадян України.

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"Позбавлення власності українських громадян є вимогою МВФ, як її загальна політика", - заявив економіст.

Він додав, що близько 70% громадян США немає свого житла, і у більше половини громадян ЄС також його немає - вони його орендують, тим часом у більшості українців є власне житло. Що зовсім не влаштовує МВФ, які просто хочуть зробити українців ще біднішими, ніж вони є зараз.

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"Тобто мета МВФ зробити українців ще біднішими. З цієї причини загальна політика, в тому числі і за тарифами, спрямована не на збалансування якихось показників, а саме на позбавлення майна українських громадян. Подібна політика вже була в Хорватії та Чорногорії. МВФ потрібні не власники, а працівники на їх підприємствах", – зазначив він.

Нагадаємо, жорстке правило по субсидіях і пільгах в Україні: хто залишиться без грошей, "стосується тих, чия зарплата..."

Як повідомляла Politeka, виплата субсидій кардинально зміниться в 2021, в Мінсоцполітики звернулися до українців.

Також Politeka писала, що нове підвищення тарифів: українці платитимуть за комуналку ще більше.