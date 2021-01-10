Украина из-за соглашений с МВФ столкнется с катастрофическими последствиями

Так, тарифная политика в Украине соответствует политике МВФ, целью которого является изъятие собственности за долги, поэтому субсидии в 2021 в лучшем случае останутся в прежних объемах, а в худшем – сократятся.

Об этом сообщил экономист Всеволод Степанюк в комментарии корреспонденту ГолосUA.

По его мнению, это делается для того, чтобы за долги забрать собственность, в том числе и у граждан Украины.

"Лишение собственности украинских граждан является требованием МВФ, как ее общая политика", – заявил экономист.



Он добавил, что около 70% граждан США нет своего жилья, и у более половины граждан ЕС также его нет - они его арендуют, тем временем у большинства украинцев есть собственное жилье. Что совсем не устраивает МВФ, которые просто хотят сделать украинцев еще беднее, чем они есть сейчас.

"То есть цель МВФ сделать украинцев еще беднее. По этой причине общая политика, в том числе и по тарифам, направлена не на сбалансирование каких-то показателей, а именно на лишение имущества украинских граждан. Подобная политика уже была в Хорватии и Черногории. МВФ нужны не собственники, а работники на их предприятиях", – отметил он.

Напомним, жесткое правило по субсидиям и льготам в Украине: кто останется без денег, "касается тех, чья зарплата..."

Как сообщала Politeka, выплата субсидий кардинально изменится в 2021, в Минсоцполитики обратились к украинцам.

Также Politeka писала, что новое повышение тарифов: украинцы будут платить за коммуналку еще больше.