Знаменита українська співачка Ірина Білик в епатажному вбранні пожартувала над своєю колегою, співачкою Надею Дорофєєвою

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці Білик в Instagram з'явився кумедний епізод зі зйомок співачки для українського телеканалу. Артистка була одягнена в безрозмірну рожеву кучеряву шубу, яка повністю приховала фігуру зірки. Образ доповнив акуратний світлий капелюшок на голові. Біле волосся співачки було акуратно укладене.

"Це просто королівський хід! @bilyk_iryna взяла участь у святковому челенджі #M1_скороbirthday... до Дня народження музичного телеканалу @m1ukraine", - підписали відео автори аккаунта.

На відео 50-річна зірка повинна була прочитати скоромовку про екс-солістку групи «Время и стекло» Надю Дорофєєву. Правда, вийшло у неї це не з першого разу, від чого стало ще смішніше.

"Дорофєєва дорофенятам дарувала рододендрони», - проговорила смішну скоромовку Білик.

У коментарях артистці залишили кілька приємних відгуків.

«Клас. За що б не бралася Білик - це завжди виглядає вишукано, красиво і талановито. Найулюбленіша», «Супер», "це дуже смішно", - пишуть користувачі Мережі.

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