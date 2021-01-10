Знаменитая украинская певица Ирина Билык в эпатажном наряде пошутила над своей коллегой, певицей Надей Дорофеевой

Как передает Politeka.net, на фан-странице Билык в Инстаграм появился забавный эпизод со съемок певицы для украинского телеканала. Артистка была одета в безразмерную розовую кучерявую шубу, которая полностью скрыла фигуру звезды. Образ дополнила аккуратная светлая шляпка на голове. Белые волосы певицы были аккуратно уложены.

«Это просто королевский ход! @bilyk_iryna приняла участие в праздничном Челендже #M1_скороbirthday... ко Дню рождения музыкального телеканала @m1ukraine», - подписали видео авторы аккаунта.

На видео 50-летняя звезда должна была прочесть скороговорку про экс-солистку группы «Время и стекло» Надю Дорофееву. Правда, получилось у нее это не с первого раза, от чего стало еще смешнее.

«Дорофеева дорофенятам дарувала рододендроны», - проговорила смешную скороговорку Билык.

В комментариях артистке оставили несколько приятных отзывов.

«Класс. За что бы ни бралась Билык - это всегда выглядит изысканно, красиво и талантливо. Самая любимая», «Супер», «Это очень смешно», - пишут пользователи сети.

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