Українська співачка Ольга Полякова викликала бурю емоцій свіжим фото

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 36-річна артистка опублікувала фото з українським продюсером і кліпмейкером Аланом Бадоєвим. Ольга була одягнена в дуже коротку сукню і шкіряну курточку. Вона була яскраво нафарбована і так само зухвало поводилася.

Поруч з Ольгою стояв Бадоєв в простому светрі. В руках він тримав склянку з випивкою. Чоловік щиро посміхався і позував на камеру, в той час як Ольга нахилилася, задерла ніжку і відкрила рот, висунувши язик. Полякова з легкістю зобразила рок-зірку, посвітивши своїм багатством перед знаменитим красенем.

Як виявилося, фото в сторіс Полякової було приурочено до Дня народження Бадоєва, якому 10 січня виповнилося 40 років.

"Сміливий, незалежний, гармонійний, шалено талановитий! Це все про тебе, Алан Бадоєв. Музи, любові, потоку енергії, втілення самих крейзі планів! Будь любимий і щасливий!",- підписала фото зірка.

Раніше ми писали, що Ольга Полякова вперше за довгий час показала свого чоловіка, який набагато старший за неї. Відомо, що в шлюбі Ольга вже більше 16 років. Вони з чоловіком виховують двох прекрасних дочок.

Нагадаємо, що Полякова без білизни, в короні і не тільки показала фігуру в найпікантніших образах: відео зводить з розуму.

Як повідомляла Politeka, Полякова в кокетливому халатику оголосила, що покидає Україну, розкривши деталі: «дуже хочу...».

Також Politeka писала, що мокра Полякова попустувала на вулиці в одному купальнику, спекотні кадри:"з такою не замерзнеш".