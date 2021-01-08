Оля Полякова показала себе в домашньому вигляді і оголосила про те, що покидає Україну

Популярна українська співачка поділилася планами на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, в нових сторіз зірка показала, як виглядає вдома. На коротких відео красуня, яка любить вражати шанувальників блискучими і вельми відвертими сценічними образами, постала в одному білому халаті. При цьому, наряд впав з одного плеча артистки, ризикуючи ось-ось оголити її груди.

Доповнила домашній образ співачки біла маска, яку Полякова намастила на обличчя, нітрохи не соромлячись глядачів.

У відео зірка зізналася, що планує подорож на жаркий курорт і хоче запастися для цього красивими купальниками.

"Так, хлопці, їдемо на Мальдіви. Дуже хочу класних купальників. Порадьте класних купальників, де які? Тільки красиві! Вигуляю їх на Мальдівах", - звернулася Полякова до своїх шанувальників.

Судячи з усього, співачка всерйоз налаштована порадувати фанатів максимально спекотними кадрами з відпочинку.

Раніше ми писали, що Полякова опублікувала фото, на якому постала разом з чоловіком, бізнесменом Вадимом Поляковим, і дочками: 15-річною Машею і 9-річною Алісою.

На затишному знімку всі четверо зручно розташувалися на підлозі біля новорічної ялинки і каміна. Ольга В чорній спортивній сукні і колготках сиділа скраю, блиснувши спокусливими ніжками.

Нагадаємо, Оля Полякова вперше за довгий час показала чоловіка, вся сім'я в зборі: "Гарненький, харизматичний".

Як повідомляла Politeka, Полякова без білизни, в короні і не тільки показала фігуру в найпікантніших образах: відео зводить з розуму.

Також Politeka писала, що епатажна Полякова в тісному купальнику перевершила красуню-дочку.