Оля Полякова показала себе в домашньому вигляді і оголосила про те, що покидає Україну
Популярна українська співачка поділилася планами на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
Так, в нових сторіз зірка показала, як виглядає вдома. На коротких відео красуня, яка любить вражати шанувальників блискучими і вельми відвертими сценічними образами, постала в одному білому халаті. При цьому, наряд впав з одного плеча артистки, ризикуючи ось-ось оголити її груди.
Доповнила домашній образ співачки біла маска, яку Полякова намастила на обличчя, нітрохи не соромлячись глядачів.
У відео зірка зізналася, що планує подорож на жаркий курорт і хоче запастися для цього красивими купальниками.
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"Так, хлопці, їдемо на Мальдіви. Дуже хочу класних купальників. Порадьте класних купальників, де які? Тільки красиві! Вигуляю їх на Мальдівах", - звернулася Полякова до своїх шанувальників.
Судячи з усього, співачка всерйоз налаштована порадувати фанатів максимально спекотними кадрами з відпочинку.
Раніше ми писали, що Полякова опублікувала фото, на якому постала разом з чоловіком, бізнесменом Вадимом Поляковим, і дочками: 15-річною Машею і 9-річною Алісою.
На затишному знімку всі четверо зручно розташувалися на підлозі біля новорічної ялинки і каміна. Ольга В чорній спортивній сукні і колготках сиділа скраю, блиснувши спокусливими ніжками.
Нагадаємо, Оля Полякова вперше за довгий час показала чоловіка, вся сім'я в зборі: "Гарненький, харизматичний".
Як повідомляла Politeka, Полякова без білизни, в короні і не тільки показала фігуру в найпікантніших образах: відео зводить з розуму.
Також Politeka писала, що епатажна Полякова в тісному купальнику перевершила красуню-дочку.