Популярна співачка Оля Полякова показала, як проводить час на Різдво

Виконавиця записала для мікроблогу "Instagram" новий ролик з купелі, куди забралася в яскравому купальнику-боді з квітковими візерунками, передає Politeka.net. На голові у красуні можна помітити коричневу шапочку для лазні, ймовірно вона вибігла з парилки на вулицю і поринула в бочку з водою.

Розпарена Оля Полякова поділилася своєю радістю з шанувальниками, по її щасливому обличчю видно, що святкування вдалося на славу, а вилазити з купелі зірка явно не поспішала. До того ж, співачка вибрала вдалий ракурс і посвітила на камеру своїм великим бюстом, з такою жінкою точно не замерзнеш навіть на морозі.

"Дорогі мої,з Різдвом Христовим вас. Краса, ми на морі!",- заявила Оля Полякова у своєму ролику.

Раніше виконавиця показувала лазню, яку побудувала при своєму приватному будинку. У парильні влаштували інтимну напівтемрява з кількома невеликими світильниками. У кімнаті встановили дворівневі дерев'яні сидіння і високий лежак зі спеціальним валиком для голови, також є досить велике вікно, крізь яке добре видно двір. Оля Полякова похвалилася лазнею перед своїми шанувальниками в соцмережі:

"Моя банечка на фінішній прямій!) ",- поділилася радістю Оля Полякова. - "Ось така у мене подсветочка, ух. Знімаю все підряд. А ось таке у мене вікно".

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