Популярна українська співачка Оля Полякова вміє перетворитися заради зйомок у своїх кліпах

Стильні образи Олі Полякової розбурхують публіку щоразу, як зірка презентує свій новий кліп. Заради популярності співачка звикла змінювати образи і часто експериментує зі стилем, проте залишає незмінний акцент на своїх довгих ногах.

У мережі вирішили показати добірку кадрів з кращими образами знаменитості, поміченими в її музичних кліпах. Як видно, Полякова блищить при будь-якій зйомці: в полі в одній білизні і з задертою майкою, в атласній сукні без білизни і навіть костюмі фатальної красуні з 80-х років.

При цьому співачка завжди виглядає дуже струнко і привабливо, що не дивно, адже зірка тренується досить часто і вже привчила дітей до тренувань, які вони проводять вранці або разом з тренером.

Щоб завжди бути у формі, у зірки також є власні рецепти краси, якими сама Полякова ділиться в Instagram.

Також раніше Полякова вразила шанувальників, посвітивши бездоганними формами в різних жарких нарядах. Фотографії з красунею були опубліковані на сторінці шоу, в якому бере участь зірка в Instagram.

"Який образ детектива Олі Полякової на шоу Вам сподобався найбільше?"- йдеться в повідомленні. Фанати відразу відповіли:

"Всі хороші по своєму", " боже, один краще іншого. Це просто неймовірно", "нереально вибрати. Всі вогонь як гарні", " вже ні в які ворота не лізе. Залишилося тільки в одній білизні вийти", " жах! Для кого це все"," ви просто перевершили сама себе", " макіяж вогонь, дуже красиво. Оля, розкішний вигляд на кожному фото", " взагалі не Полякова. Тепер все на одне обличчя", - пишуть вони.

Нагадаємо, що грайлива Ольга Полякова засмущала Андрія Данилка, спустивши перед ним халат.

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