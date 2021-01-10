Украинская певица Ольга Полякова вызвала бурю эмоций свежим фото

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 36-летняя артистка опубликовала фото с украинским продюсером и клипмейкером Аланом Бадоевым. Ольга была одета в очень короткое платье и кожаную курточку. Она была ярко накрашена и также вызывающе вела себя.

Рядом с Ольгой стоял Бадоев в простом свитере. В руках он держал стакан с выпивкой. Мужчина искренне улыбался и позировал на камеру, в то время как Ольга наклонилась, задрала ножку и открыла рот, высунув язык. Полякова без труда изобразила рок-звезду, посветив своим богатством перед знаменитым красавчиком.

Как оказалось, фото в сторис Поляковой было приурочено к дню рождения Бадоева, которому 10 января исполнилось 40 лет.

«Смелый, независимый, гармоничный, безумно талантливый! Это все о тебе, Алан Бадоев. Музы, любви, потока энергии, воплощения самых крейзи планов! Будь любим и счастлив!», - подписала фото звезда.

Ранее мы писали, что Ольга Полякова впервые за долгое время показала своего мужа, который намного старше ее. Известно, что в браке Ольга уже более 16 лет. Они с мужем воспитывают двух прекрасных дочек.

Напомним, что Полякова без белья, в короне и не только показала фигуру в самых пикантных образах: видео сводит с ума.

Как сообщала Politeka, Полякова в кокетливом халатике объявила, что покидает Украину, раскрыв детали: «Очень хочу…».

Также Politeka писала, что мокрая Полякова порезвилась на улице в одном купальнике, жаркие кадры: "с такой не замерзнешь".