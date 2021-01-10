Відомий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма вирішив нагадати про свої танцювальні здібності, і вразив рухами в парі з дружиною
Як передає Politeka.net, артист поділився новим веселим відео у своєму Instagram.
Влад і його дружина Лілія зняли забавну сценку, виконавши невеликий танець під веселу музику. При цьому, чоловік і дружина підігравали діалогу англійською, який звучав за кадром.
"Ви танцюєте? Ви схожі на хорошого танцюриста?",- запитує Яму дружина.
"Я вмію танцювати", - скромно відповідає артист.
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Після цього пара починає синхронно рухатися під музику. Судячи з його відточеним рухам, хореограф вирішив нагадати всім, хто справжній король танців.
Для цього номера Влад і Лілія одяглися в зручні спортивні костюми, які не сковували рухів. При цьому, танцюрист доповнив свій образ модними окулярами.
"Нам разом завжди весело!", - підписав кадри Яма.
Його шанувальники тут же почали коментувати відео.
"Вау круті", "клас ваша дружина навіть в такому танці дуже мило виглядає", "молодці", "так тримати", "а дружина красива. Королю-Королева", "кайф, костюмчик нагадує стиль тренера з фільму Джентльмени", "які ж ви Класні", - захоплюються коментатори.
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