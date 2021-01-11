Балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар приємно здивувала українців
Так, українська зірка дала відверте інтерв'ю Маші Єфросиніній і відкрилася для шанувальників з нового боку.
У відвертій бесіді Катерина Кухар повідала актрисі і телеведучій про сварки зі своїм нинішнім чоловіком Олександром Стояновим.
Але найбільше шанувальників вразила несамовита історія про те, як популярна балерина, будучи на восьмому місяці вагітності, втратила свою дитину.
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Катерина Кухар розповіла, що тоді вперше була вагітна дівчинкою і це була довгоочікувана дитина.
Таке зізнання вразило українців і вони написали, що побачили нову Катерину Кухар, і на проекті і в інтерв'ю - дві різні людини.
"Передайте Катерині, що виглядала вона на інтерв'ю відмінно! Може щось незвично для неї, але все красиво", "яка Катя Кухар чудова, зовсім інша...аж самій захотілося з нею подружиться", " мені завжди подобалася Катерина, і я розуміла що на "танцях" це просто роль така, але видно що вона дуже хороший і емоційна людина, а головне сильна жінка", "Катя Кухар на танцях в журі і на інтерв'ю дві різні людини. Вона мене моторошно дратувала на танцях і відкрилася зовсім з іншого боку тут, така ніжна квіточка, але з таким стрижнем всередині..", "Катя-приголомшлива жінка. Мріяла б з нею познайомитися і повчитися цій силі, мудрості і жіночності", - написали фанати в коментарях.
Раніше ми розповідали, як Катерина Кухар розкрила секрет про те, що втратила дитину на передостанньому місяці вагітності.
Зірка розповіла, що вони з чоловіком чекали дівчинку і це була запланована вагітність.
"Це фізичний біль і мій хрест по життю. У нас у кожного є свій хрест. Багато жінок проходять через це випробування, я хотіла показати своїм прикладом, свого життя, що життя, і сенс на цьому не закінчуються... Дитина була довгоочікуваним, дівчинка, восьмий місяць. Пізніше, коли була вагітна Тимуром, я панічно боялася всього. Мені здавалося, що я якийсь Священний Грааль. У мене був стрес, коли йшла на пологи", - відверто зізнавалася раніше суддя шоу "Танці з зірками".
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