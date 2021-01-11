Балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар приємно здивувала українців

Так, українська зірка дала відверте інтерв'ю Маші Єфросиніній і відкрилася для шанувальників з нового боку.

У відвертій бесіді Катерина Кухар повідала актрисі і телеведучій про сварки зі своїм нинішнім чоловіком Олександром Стояновим.

Але найбільше шанувальників вразила несамовита історія про те, як популярна балерина, будучи на восьмому місяці вагітності, втратила свою дитину.

Катерина Кухар розповіла, що тоді вперше була вагітна дівчинкою і це була довгоочікувана дитина.

Таке зізнання вразило українців і вони написали, що побачили нову Катерину Кухар, і на проекті і в інтерв'ю - дві різні людини.

"Передайте Катерині, що виглядала вона на інтерв'ю відмінно! Може щось незвично для неї, але все красиво", "яка Катя Кухар чудова, зовсім інша...аж самій захотілося з нею подружиться", " мені завжди подобалася Катерина, і я розуміла що на "танцях" це просто роль така, але видно що вона дуже хороший і емоційна людина, а головне сильна жінка", "Катя Кухар на танцях в журі і на інтерв'ю дві різні людини. Вона мене моторошно дратувала на танцях і відкрилася зовсім з іншого боку тут, така ніжна квіточка, але з таким стрижнем всередині..", "Катя-приголомшлива жінка. Мріяла б з нею познайомитися і повчитися цій силі, мудрості і жіночності", - написали фанати в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Катерина Кухар розкрила секрет про те, що втратила дитину на передостанньому місяці вагітності.

Зірка розповіла, що вони з чоловіком чекали дівчинку і це була запланована вагітність.

"Це фізичний біль і мій хрест по життю. У нас у кожного є свій хрест. Багато жінок проходять через це випробування, я хотіла показати своїм прикладом, свого життя, що життя, і сенс на цьому не закінчуються... Дитина була довгоочікуваним, дівчинка, восьмий місяць. Пізніше, коли була вагітна Тимуром, я панічно боялася всього. Мені здавалося, що я якийсь Священний Грааль. У мене був стрес, коли йшла на пологи", - відверто зізнавалася раніше суддя шоу "Танці з зірками".

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