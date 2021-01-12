Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в розбурхуючому образі

На фото Кайлі була в Білій білизні, яка складалася з маленьких смужок, які приймають апетитні форми. Дівчина розвернулася боком, показуючи пружні сідниці і пишний бюст, який був притиснутий білизною. Волосся у Дженнер залишилися розпущеним, а рукою зірка взялася за ніжку, завдяки чому кадр вийшов ще більш запальним. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Паскудна", - підписана фотографія в групі фанатів.

Користувачі поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Королева", "Ангел", "Кай прекрасна безмірно", "О, це супер" ," вона буквально найкрасивіша людина в світі", " коли вона це розмістить?", "Коли це було?", "Вона красива", "Супер спокуслива, ммм", "Кайлі, Ти моє велике солодке спокуса, ти включаєш моє інтимне почуття між мною і тобою", "чесно кажучи, це аморально і Заборонено", " це дуже красиве фото, але хіба її п'ята точка не більше або щось в цьому роді?".

Ми писали, що відома модель Кайлі Дженнер посвітила обсягами в бікіні.

Так, красуня позувала в рожевому міні-бікіні, яке навряд чи прикривало її бюст.

Пишні груди "налилася" в ліфчику, здавалося, їй дуже тісно. Вона виглядала при цьому дуже пікантно, ніби намагаючись виставитися з-під клаптиків тканини.

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