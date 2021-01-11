Блогер і ведуча шоу "Орел і решка" Леся Нікітюк знає толк в розвагах

Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в соціальній мережі Instagram.

Так, епатажна Леся Нікітюк показала, як розважається у ванній зі своєю подружкою-красунею.

На знімку спекотна ведуча туристичного шоу "Орел і решка" залізла у ванну в синіх джинсах і чорній кофтині, а поруч з нею сидить задоволена подружка.

Подруга зірки також хапається за голову, оскільки телеведуча підставила їй до вуха змішувач від душу.

Щоб додати пікантності знімку, подружка-красуня одягла чорні шкіряні лосини, а Леся Нікітюк трохи відкрила рот.

Популярна телеведуча на знімку також відмітила свою подругу і залишила смайл з сердечком замість звичного підпису.

"Хочете бачити Лесю в другому сезоні Холостячки? Я дуже",-опублікували у фанатському Instagram-акаунті цю фотографію Нікітюк.

Користувачі одноголосно підтримали цю ідею і засипали зірку лайками.

До цього ми розповідали, як Леся Нікітюк на різдвяні свята вирішила "потравити душу" своїм шанувальникам.

Поки в Україні йдуть дощі з мокрим снігом, телеведуча опублікувала знімок, як вона балдіє в басейні під промінчиками сонця.

На фотографії можна побачити задоволену Лесю Нікітюк у відвертому купальнику, який в черговий раз підкреслює пишний бюст зірки.

Нагадавши, "вагітна" Леся Нікітюк приголомшила знімком із задоволеним Притулою.

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк терміново звернулася до українців за допомогою, в лікарні проблеми

Також Politeka писала, що скандальну Нікітюк "обчистили" прямо на зйомках