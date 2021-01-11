Блогер і ведуча шоу "Орел і решка" Леся Нікітюк знає толк в розвагах
Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в соціальній мережі Instagram.
Так, епатажна Леся Нікітюк показала, як розважається у ванній зі своєю подружкою-красунею.
На знімку спекотна ведуча туристичного шоу "Орел і решка" залізла у ванну в синіх джинсах і чорній кофтині, а поруч з нею сидить задоволена подружка.
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Подруга зірки також хапається за голову, оскільки телеведуча підставила їй до вуха змішувач від душу.
Щоб додати пікантності знімку, подружка-красуня одягла чорні шкіряні лосини, а Леся Нікітюк трохи відкрила рот.
Популярна телеведуча на знімку також відмітила свою подругу і залишила смайл з сердечком замість звичного підпису.
"Хочете бачити Лесю в другому сезоні Холостячки? Я дуже",-опублікували у фанатському Instagram-акаунті цю фотографію Нікітюк.
Користувачі одноголосно підтримали цю ідею і засипали зірку лайками.
До цього ми розповідали, як Леся Нікітюк на різдвяні свята вирішила "потравити душу" своїм шанувальникам.
Поки в Україні йдуть дощі з мокрим снігом, телеведуча опублікувала знімок, як вона балдіє в басейні під промінчиками сонця.
На фотографії можна побачити задоволену Лесю Нікітюк у відвертому купальнику, який в черговий раз підкреслює пишний бюст зірки.
Нагадавши, "вагітна" Леся Нікітюк приголомшила знімком із задоволеним Притулою.
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