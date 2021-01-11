Блогер и ведущая шоу "Орел и решка" Леся Никитюк знает толк в развлечениях
Новая публикация появилась в личном микроблоге звезды в социальной сети Instagram.
Так, эпатажная Леся Никитюк показала, как развлекается в ванной со своей подружкой-красоткой.
На снимке жаркая ведущая туристического шоу "Орел и решка" залезла в ванну в синих джинсах и черной кофточке, а рядом с ней сидит довольная подружка.
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Подруга звезды также хватается за голову, поскольку телеведушая подставила ей к уху смеситель от душа.
Чтобы добавить пикантности снимку, подружка-красотка надела черные кожаные лосины, а Леся Никитюк чуть приоткрыла рот.
Популярная телеведущая на снимке также отметила свою подругу и оставила смайл с сердечком вместо привычной подписи.
"Хотите видеть Лесю во втором сезоне Холостячки? Я очень", - опубликовали в фанатском Instagram-аккаунте эту фотографию Никитюк.
Пользователи единогласно поддержали эту идею и засыпали звезду лайками.
До этого мы рассказывали, как Леся Никитюк на рождественские праздники решила "потравить душу" своим поклонникам.
Пока в Украине идут дожди с мокрым снегом, телеведущая опубликовала снимок, как она балдеет в бассейне под лучиками солнца.
На фотографии можно увидеть довольную Лесю Никитюк в откровенном купальнике, который в очередной раз подчеркивает пышный бюст звезды.
Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой.
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк срочно обратилась к украинцам за помощью, в больнице проблемы
Также Politeka писала, что скандальную Никитюк "обчистили" прямо на съемках