Блогер и ведущая шоу "Орел и решка" Леся Никитюк знает толк в развлечениях

Новая публикация появилась в личном микроблоге звезды в социальной сети Instagram.

Так, эпатажная Леся Никитюк показала, как развлекается в ванной со своей подружкой-красоткой.

На снимке жаркая ведущая туристического шоу "Орел и решка" залезла в ванну в синих джинсах и черной кофточке, а рядом с ней сидит довольная подружка.

Подруга звезды также хватается за голову, поскольку телеведушая подставила ей к уху смеситель от душа.

Чтобы добавить пикантности снимку, подружка-красотка надела черные кожаные лосины, а Леся Никитюк чуть приоткрыла рот.

Популярная телеведущая на снимке также отметила свою подругу и оставила смайл с сердечком вместо привычной подписи.

"Хотите видеть Лесю во втором сезоне Холостячки? Я очень", - опубликовали в фанатском Instagram-аккаунте эту фотографию Никитюк.

Пользователи единогласно поддержали эту идею и засыпали звезду лайками.

До этого мы рассказывали, как Леся Никитюк на рождественские праздники решила "потравить душу" своим поклонникам.

Пока в Украине идут дожди с мокрым снегом, телеведущая опубликовала снимок, как она балдеет в бассейне под лучиками солнца.

На фотографии можно увидеть довольную Лесю Никитюк в откровенном купальнике, который в очередной раз подчеркивает пышный бюст звезды.

Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой.

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