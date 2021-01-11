Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в чорній сукні з глибоким декольте влаштувала "сеанс спокушання"
Популярна артистка підкорює публіку не тільки своїми виступами у відвертих нарядах. 51-річна зірка також вражає кадрами зі своїх трендових фотосесій. Лопес любить робити акцент на своєму тілі, тому намагається завжди підкреслити стрункість ніг і пружність підкачаних форм.
Як видно на невеликому ролику, представленому в Instagram. Лопес дійсно може похвалитися привабливими формами навіть в простому чорному платті. Завдяки глибокому декольте артистка не змогла приховати бюст. Причому позувала Лопес сидячи на бампері дорогого авто.
Для своїх прихильниць Джей Ло з легкістю відкриває секрети молодості. Зараз зірка вживає виключно органічні продукти. Крім цього, раціон артистки наповнений овочами, фруктами і рибою. Такі продукти, за словами артистки, прекрасно впливають на здоров'я її шкіри, тому зірка з легкістю може стояти перед камерою без макіяжу.
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Щоб фігура була стрункою, Дженніфер Лопес робить "ходьбу качкодзьоба", присідання з гантеллю, планку з фітнес-м'ячем, віджимання.
Так як зірка не просто співає на сцені, але ще і танцює, вона намагається не сковувати себе одягом. Таким чином артистка дає можливість фанатам розгледіти всі особливості її апетитною фігури, одягнувшись в облягаючі наряди.
"Це найкраща королева👑; Бразилія її просто обожнює; як можна не скоритися цій богині! 😩 🔥 ; Так що це або бомба або пожежа 💣пора одягнутися, королева❤; красиво 😍❤️; краса; будь ласка, тобі не 51 🗣; Я люблю тебе, Джен ❤; мені здається, ви дуже сильно стежите за собою, навіть стегна горять», - написали користувачі.
Нагадаємо, що розпалена Дженніфер Лопес на тренуванні засвітила свої " ягідки "у відвертому топіку:"Ого, яка поза".
Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес сп'янила видом на пляжі, засвітивши бюст:"яка шоколадка".
Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес потрясла видом в червоному бікіні, кадри без фотошопу: "о боже!"