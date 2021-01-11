Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в черном платье с глубоким декольте устроила "сеанс соблазнения"

Популярная артистка покоряет публику не только своими выступлениями в откровенных нарядах. 51-летняя звезда также поражает кадрами из своих трендовых фотосессий. Лопес любит делать акцент на своем теле, поэтому старается всегда подчеркнуть стройность ног и упругость подкачанных форм.

Как видно на небольшом ролике, представленном в Инстаграм. Лопес действительно может похвастаться привлекательными формами даже в простом черном платье. Благодаря глубоком декольте артистка не смогла скрыть бюст. Причем позировала Лопес сидя на бампере дорогого авто.

Для своих поклонниц Джей Ло с легкостью открывает секреты молодости. Сейчас звезда употребляет исключительно органические продукты. Кроме этого, рацион артистки наполнен овощами, фруктами и рыбой. Такие продукты, по словам артистки, прекрасно влияют на здоровье ее кожи, поэтому звезда с легкостью может стоять перед камерой без макияжа.

Чтобы фигура была стройной, Дженнифер Лопес делает "ходьбу утконоса", приседания с гантелью, планку с фитнес-мячом, отжимания.

Так как звезда не просто поет на сцене, но еще и танцует, она старается не сковывать себя одеждой. Таким образом артистка дает возможность фанатам разглядеть все особенности ее аппетитной фигуры, одевшись в облегающие наряды.

«Это лучшая королева👑; Бразилия ее просто обожает; Как можно не покориться этой богине! 😩🔥; Так что это или бомба или пожар 💣пора одеться, королева❤; Красиво 😍❤️; красота; пожалуйста, тебе не 51 🗣; Я люблю тебя, Джен ❤; мне кажется, вы очень сильно следите за собой, даже бедра горят», - написали пользователи.

Напомним, что разгоряченная Дженнифер Лопес на тренировке засветила свои "ягодки" в откровенном топике: "Ого, какая поза".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес опьянила видом на пляже, засветив бюст: "Какая шоколадка".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес потрясла видом в красном бикини, кадры без фотошопа: "О боже!"