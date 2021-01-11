Колишня солістка ВІА Гри, переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос здивувала одкровенням про один з ефірів шоу

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня затіяла гру зі своїми шанувальниками. Вони писали їй завдання, а співачка публікувала фото або відповіді на питання, що цікавлять фанів.

"Коли вам було погано", - написали шанувальники, маючи на увазі, що Санта повинна опублікувати фото, де вона себе погано почуває.

Санта несподівано опублікувала знімок з одного з ефірів "Танців з зірками". На фото вона була одягнена в красивий сріблястий костюм, який підкреслив її ідеальну фігурку. Дівчина завмерла в спокусливій позі, поки поруч з нею танцював її партнер Макс Леонов.

"Такі моменти зазвичай не відображені на камеру. Ось на цьому фото мені було погано, за 10 хвилин до прямого ефіру я плакала в своїй гримерці і не розуміла, як вийду танцювати, але...ви ж цього не помітили?",- підписала фото Санта.

Як відомо, Санта Дімопулос стала переможницею останнього сезону шоу "Танців з зірками". Однак у фіналі проекту співачка вирішила віддати кубок переможця своїй суперниці Юлії Саніній. До слова, Саніна від кубка відмовилася, в результаті чого їх продали на аукціоні.

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