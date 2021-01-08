Українська співачка Санта Дімопулос, яка є переможниці "Танців з зірками", вразила сімейним відпочинком у Дубаї
Як розповідає Politeka, відповідна фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.
"Це ми", - коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії можна помітити Дімопулос, яка тримає за руку дитину Софію. Поруч з ними можна помітити чоловіка виконавиці – бізнесмена Ігоря Кучеренка.
"Ось це Я розумію-чистий кайф", "мама, тато, я – спортивна сім'я", "такі прекрасні", "ви дуже красива пара", "такі милі", "красива сім'я з нереальною енергетикою", "яка красива сім'я😍 сплюнула, щоб не наврочити. Дай вам Боженька щастя", "чарівніше", "кльові", "доця – копія тато", "крута сім'я", "розкішно виглядаєте", - пишуть користувачі Мережі.
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Як ми розповідали до цього, колишня солістка ВІА Гри й переможниця останнього сезону " Танців з зірками» Санта Дімопулос заінтригувала шанувальників загадкою про своє наближення подорожі.
Так, Санта показала нове фото, на якому стоїть в незвичному для неї вбранні в спортивному стилі і з валізою в руці. У підписі до нього вона запропонувала шанувальникам вгадати, куди збирається поїхати.
Нагадавши, Дімопулос з "Танців з зірками" показала батька і розповіла про сімейну трагедію.
Як повідомляла Politeka, Дімопулос зробила гостру заяву про лицемірство після звинувачення Саніної на"Танцях з зірками".
Також Politeka писала, що переможницю "Танців з зірками" Дімопулос принизили на всю країну, кадри ганьби.