Українська співачка Санта Дімопулос, яка є переможниці "Танців з зірками", вразила сімейним відпочинком у Дубаї

Як розповідає Politeka, відповідна фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.

"Це ми", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії можна помітити Дімопулос, яка тримає за руку дитину Софію. Поруч з ними можна помітити чоловіка виконавиці – бізнесмена Ігоря Кучеренка.

"Ось це Я розумію-чистий кайф", "мама, тато, я – спортивна сім'я", "такі прекрасні", "ви дуже красива пара", "такі милі", "красива сім'я з нереальною енергетикою", "яка красива сім'я😍 сплюнула, щоб не наврочити. Дай вам Боженька щастя", "чарівніше", "кльові", "доця – копія тато", "крута сім'я", "розкішно виглядаєте", - пишуть користувачі Мережі.

Як ми розповідали до цього, колишня солістка ВІА Гри й переможниця останнього сезону " Танців з зірками» Санта Дімопулос заінтригувала шанувальників загадкою про своє наближення подорожі.

Так, Санта показала нове фото, на якому стоїть в незвичному для неї вбранні в спортивному стилі і з валізою в руці. У підписі до нього вона запропонувала шанувальникам вгадати, куди збирається поїхати.

Нагадавши, Дімопулос з "Танців з зірками" показала батька і розповіла про сімейну трагедію.

Як повідомляла Politeka, Дімопулос зробила гостру заяву про лицемірство після звинувачення Саніної на"Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що переможницю "Танців з зірками" Дімопулос принизили на всю країну, кадри ганьби.