Украинская певица Санта Димопулос, которая является победительнице «Танців з зірками», впечатлила семейным отдыхом в Дубае

Как рассказывает Politeka, соответствующая фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.

«Это мы», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованной фотографии можно заметить Димопулос, которая держит за руку малышку Софию. Рядом с ними можно заметить мужа исполнительницы – бизнесмена Игоря Кучеренко.

«Вот это я понимаю – чистый кайф», «мама, папа, я – спортивная семья», «такие прекрасные», «вы очень красивая пара», «такие милые», «красивая семья с нереальной энергетикой», «какая красивая семья😍 сплюнула чтоб не сглазить. Дай вам Боженька счастья», «волшебнее», «клеевые», «доця – копия папа», «крутая семья», «роскошно выглядите», - пишут пользователи сети.

Как мы рассказывали до этого, бывшая солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками» Санта Димопулос заинтриговала поклонников загадкой о своем приближающемся путешествии.

Так, Санта показала новое фото, на котором стоит в непривычном для нее наряде в спортивном стиле и с чемоданом в руке. В подписи к нему она предложила поклонникам угадать, куда собирается поехать.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" показала отца и рассказала о семейной трагедии.

Как сообщала Politeka, Димопулос сделала острое заявление о лицемерии после обвинения Саниной на "Танцях з зірками".

Также Politeka писала, что победительницу "Танців з зірками" Димопулос унизили на всю страну, кадры позора.