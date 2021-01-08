Украинская певица Санта Димопулос, которая является победительнице «Танців з зірками», впечатлила семейным отдыхом в Дубае
Как рассказывает Politeka, соответствующая фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.
«Это мы», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованной фотографии можно заметить Димопулос, которая держит за руку малышку Софию. Рядом с ними можно заметить мужа исполнительницы – бизнесмена Игоря Кучеренко.
«Вот это я понимаю – чистый кайф», «мама, папа, я – спортивная семья», «такие прекрасные», «вы очень красивая пара», «такие милые», «красивая семья с нереальной энергетикой», «какая красивая семья😍 сплюнула чтоб не сглазить. Дай вам Боженька счастья», «волшебнее», «клеевые», «доця – копия папа», «крутая семья», «роскошно выглядите», - пишут пользователи сети.
71-летняя Пугачева ошеломила откровенным нарядом и худобой рядом с экс-любовником: "Ну просто..."
Оля Полякова впервые за долгое время показала мужа, вся семья в сборе: "Хорошенький, харизматичный"
Победительница "Танців з зірками" Димопулос сбежала из Украины и засветила свои новые хоромы: "Боже, как тут..."
Жуткое известие всколыхнуло Харьковщину: тело пропавшего парня нашли в поле, детали трагедии
71-летняя Пугачева выбралась на улицу без косметики, ошарашив видом: «Старость не радость»
Как мы рассказывали до этого, бывшая солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками» Санта Димопулос заинтриговала поклонников загадкой о своем приближающемся путешествии.
Так, Санта показала новое фото, на котором стоит в непривычном для нее наряде в спортивном стиле и с чемоданом в руке. В подписи к нему она предложила поклонникам угадать, куда собирается поехать.
Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" показала отца и рассказала о семейной трагедии.
Как сообщала Politeka, Димопулос сделала острое заявление о лицемерии после обвинения Саниной на "Танцях з зірками".
Также Politeka писала, что победительницу "Танців з зірками" Димопулос унизили на всю страну, кадры позора.