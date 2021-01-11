Бывшая солистка ВИА Гры, победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос удивила откровением об одном из эфиров шоу

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка затеяла игру со своими поклонниками. Они писали ей задания, а певица публиковала фото или ответы на интересующие фанов вопросы.

«Когда вам было плохо», - написали поклонники, подразумевая, что Санта должна опубликовать фото, где она себя неважно чувствует.

Санта неожиданно опубликовала снимок с одного из эфиров «Танці з зірками». На фото она была одета в красивый серебристый костюм, который подчеркнул ее идеальную фигурку. Девушка замерла в соблазнительной позе, пока рядом с ней танцевал ее партнер Макс Леонов.

«Такие моменты обычно не запечатлены на камеру. Вот на этом фото мне было плохо, за 10 минут до прямого эфира я плакала в своей гримерке и не понимала, как выйду танцевать, но…вы ведь этого не заметили?», - подписала фото Санта.

Как известно, Санта Димопулос стала победительницей последнего сезона шоу «Танців з зірками». Однако в финале проекта певица решила отдать кубок победителя своей сопернице Юлии Саниной. К слову, Санина от кубка отказалась, в результате чего их продали на аукционе.

Напомним, что Санта Димопулос показала отдых с семьей на роскошном курорте: «Чистый кайф».

Как сообщала Politeka, Димопулос сверкнула загорелыми прелестями в бикини: "мечта любого мужчины".

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