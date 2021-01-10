Екс-солістка "ВІА Гри" Санта Дімопулос, яка стала переможницею проекту "Танці з зірками", приголомшила несподіваними кадрами

Як передає Politeka.net, 33-річна артистка опублікувала свіжі "сторіз" у Instagram, на яких відповідала на запитання шанувальників.

Зокрема, люди просили Санту, щоб вона показала себе ще до слави.

Так, Дімопулос виставила унікальні кадри, на яких їй 18 і 20 років.

На фото тринадцятирічної давності співачка козирнула стрункою фігуркою в смугастій футболці й без штанів. Зухвалий лук доповнив кремовий шарфик. Зірка кокетливо розставила ніжки, блиснувши юною та пружною красою.

У підписі Санта поскаржилася на одну деталь, яку з часом втратила, і зазначила, що хотіла б це повернути:

"Тут у мене було пишне волосся з постійним об'ємом без особливих зусиль. Зараз волосся пряме та його складно укладати. Ніби змінилася структура. У когось було так само? Що робити, щоб повернути все назад?"

На фото, де їй 18-ть, Дімопулос постала крупним планом в хутряній шапці. Дівчина млосно дивилася в камеру, обіймаючи себе руками.

Крім того, зацікавлені шанувальники попросили співачку показати фото свого першого кохання. Нічого не приховуючи, артистка виклала кадр з високим брюнетом. Ім'я, правда, дівчина не назвала.

Зараз, нагадаємо, Дімопулос щаслива в шлюбі з співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренком. Пара одружилася восени 2015 року, а 14 вересня 2019 співачка народила дочку Софію.

Також артистка виховує 12-річного сина Даніеля від попереднього шлюбу з шоуменом Андрієм Джеджулою.

Нагадаємо, що Санта Дімопулос втекла з України і засвітила свої нові хороми: "Боже, як тут...".

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