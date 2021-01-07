Победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос похвасталась апартаментами во время отдыха

Как сообщает Politeka.net, после нового года певица покинула Украину и отправилась в семейный отпуск в Дубаи. Она выложила в соцсети "Инстаграм" видео своего роскошного номера в отеле.

Санта Димопулос записала видео на камеру своего телефона. В отражении окна можно заметить, что красотка надела обтягивающую белую футболку, просторные штаны и свитер, который завязала рукавами на поясе.

В этот момент ее маленькая дочь София в полосатом розовом костюмчике стащила несколько фруктов со стола и принялась играться с ними. Малышка так увлеклась, что даже не отзывалась на призывы матери, в конце концов Санта оставила ее в покое и продолжила экскурсию по номеру. Она показала большую двуспальную кровать, спальню и роскошную ванную комнату.

"Боже, как тут красиво", - отметила Димопулос в своей "истории".

Ранее Санта Димопулос заинтриговала поклонников новостью о своем отъезде за границу. Она выложила в соцсети фото в спортивном наряде и с чемоданом в руке. В описании звезда не стала раскрывать место назначения, но предложила его угадать:

"Уже послезавтра мы всей семьей улетаем на долгожданный и длительный отдых. У меня есть надежда, что в этом году я всё-таки научусь нормально собираться, а не закидывать всего-побольше-вдруг-пригодится".

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