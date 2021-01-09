Бывшая солистка ВИА Гры, победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос козырнула идеальной фигуркой в красивых купальниках

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка устроила рубрику с публикацией снимков. Поклонники писали ей фото, которые нужно опубликовать, или задавали вопросы. Санта выбирала самые интересные запросы и публиковала снимки.

Многие из них касались семьи, поскольку Санта, как известно, очень привязана к своей семье. Но несколько фото оказались весьма горячими. На одном 33-летняя красотка продемонстрировала свою аппетитную пятую точку. Она опубликовала фото в купальнике, снятое со спины. Стоит отметить, что снимок не мог не впечатлить поклонников, потому что выглядел как кадр из рекламы купальников.

На втором фото звезда лежала в пикантной позе, засветив плоский животик и стройные длинные ножки. Загорелая блестящая кожа Санты прекрасно гармонировала с черным купальником. Сверху звезда набросила рубашку, но она не смогла спрятать красоту.

«Хрустальная зима или знойное лето», - спросили у певицы.

«Конечно же лето», - не задумываясь ответила красотка, продемонстрировав это показательным кадром.

Как известно, сейчас Санта отдыхает с семьей за границей. Она с удовольствием публикует фото с сыном и дочкой, а также с любимым мужем.

Напомним, что Санта Димопулос сбежала из Украины и засветила свои новые хоромы: "Боже, как тут...".

Как сообщала Politeka, Санта Димопулос показала отдых с семьей на роскошном курорте: «Чистый кайф».

Также Politeka писала, что Санта Димопулос устроила развлечения у бассейна: "Моя любовь".