Колишня солістка ВІА Гри і переможниця останнього сезону "Танців з зірками", Санта Дімопулос, показала, як розважається на відпочинку і блиснула засмаглою фігурою

Красуня показала, як проводить час зі своєю однорічною донькою, пише Politeka.net.

Дімопулос, яка розповідала, що поправилася, показала, як виглядає зараз. За словами артистки вона набрала 4,5 кілограми після танцювального шоу. Зараз її вага становить 62 кілограми, що на думку співачки, забагато.

Позбутися зайвого співачка планує вже після повернення з курорту. А поки сміливо демонструє форми в купальнику.

Дімопулос показала, як грається з маленькою донькою. Вона ховається за шторкою, а потім визирає, кажучи: «Ку-ку». Така розвага дуже подобається дівчинці, яка сидить у колясці.

Дімопулос зробила доньці веселу зачіску, зібравши волосся в кілька хвостиків з різнокольоровими резинками. А собі артистка пов'язала шарф.

"Моя любов", - підписала співачка "сторіс" з донькою.

На відпочинок з сім'єю Дімопулос вирушила в Дубай.

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