Бывшая солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками», Санта Димопулос, показала, как развлекается на отдыхе и блеснула загорелой фигурой

Красотка показала, как проводит время со своей годовалой дочкой, пишет Politeka.net.

Димопулос, которая рассказывала, что поправилась, показала, как выглядит сейчас. По словам артистки она набрала 4,5 килограмма после танцевального шоу. Сейчас ее вес составляет 62 килограмма, что по мнению певицы, многовато.

Избавиться от лишнего певица планирует уже после возвращения с курорта. А пока смело демонстрирует формы в купальнике.

Димопулос показала, как играется с маленькой дочкой. Она прячется за шторкой, а затем выглядывает, говоря: «Ку-ку». Такое развлечение очень нравится девочке, которая сидит в коляске.

Димопулос сделала дочке веселую прическу, собрав волосы в несколько хвостиков с разноцветными резинками. А себе артистка повязала шарф.

"Моя любовь", - подписала артистка "Сторис" с дочкой.

На отдых с семьей Димопулос отправилась в Дубай.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" показала отца и рассказала о семейной трагедии: "Когда мне было 16 лет...".

Как сообщала Politeka, Димопулос сделала острое заявление о лицемерии после обвинения Саниной на "Танцях з зірками" : "Под дурочку...".

Также Politeka писала, что победительницу "Танців з зірками" Димопулос унизили на всю страну, кадры позора: «Как мокрая кошка…».