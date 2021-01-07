Переможниця шоу" Танці з зірками " Санта Дімопулос похвалилася апартаментами під час відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, після нового року співачка покинула Україну і вирушила у сімейну відпустку в Дубаї. Вона виклала в соцмережі "Instagram" відео свого розкішного номера в готелі.

Санта Дімопулос записала відео на камеру свого телефону. У відображенні вікна можна помітити, що красуня одягла обтягуючу білу футболку, просторі штани і светр, який зав'язала рукавами на поясі.

У цей момент її маленька дочка Софія в смугастому рожевому костюмчику поцупила кілька фруктів зі столу і почала гратися з ними. Малятко так захопилася, що навіть не відгукувалася на заклики матері, врешті-решт Санта залишила її в спокої і продовжила екскурсію по номеру. Вона показала велике двоспальне ліжко, спальню і розкішну ванну кімнату.

"Боже, як тут красиво", - зазначила Дімопулос у своїй"історії".

Раніше Санта Дімопулос заінтригувала шанувальників новиною про свій від'їзд за кордон. Вона виклала в соцмережі фото в спортивному вбранні і з валізою в руці. В описі зірка не стала розкривати місце призначення, але запропонувала його вгадати:

"Вже післязавтра ми всією сім'єю відлітаємо на довгоочікуваний і тривалий відпочинок. У мене є надія, що в цьому році я все-таки навчуся нормально збиратися, а не закидати всього-побільше-раптом-стане в нагоді".

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