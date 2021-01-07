Переможниця шоу" Танці з зірками " Санта Дімопулос похвалилася апартаментами під час відпочинку
Як повідомляє Politeka.net, після нового року співачка покинула Україну і вирушила у сімейну відпустку в Дубаї. Вона виклала в соцмережі "Instagram" відео свого розкішного номера в готелі.
Санта Дімопулос записала відео на камеру свого телефону. У відображенні вікна можна помітити, що красуня одягла обтягуючу білу футболку, просторі штани і светр, який зав'язала рукавами на поясі.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Велелюбний Чапкіс поліз цілуватися до Булітко з "Дизель Шоу", кадри бурхливої вечірки: "на очах у Дікусара"
Розкута Дорофєєва показала свою безсоромність в костюмі з вирізами на стегнах: "Ну що за шедевр..."
"Вічно вагітна": 42-річна українка народила 18-ту дитину, вразивши навіть лікарів, унікальні кадри
Таємна дружина Олег Винника в напівпрозорій сукні засвітила достоїнства фігури: "Молода вовчиця"
У цей момент її маленька дочка Софія в смугастому рожевому костюмчику поцупила кілька фруктів зі столу і почала гратися з ними. Малятко так захопилася, що навіть не відгукувалася на заклики матері, врешті-решт Санта залишила її в спокої і продовжила екскурсію по номеру. Вона показала велике двоспальне ліжко, спальню і розкішну ванну кімнату.
"Боже, як тут красиво", - зазначила Дімопулос у своїй"історії".
Раніше Санта Дімопулос заінтригувала шанувальників новиною про свій від'їзд за кордон. Вона виклала в соцмережі фото в спортивному вбранні і з валізою в руці. В описі зірка не стала розкривати місце призначення, але запропонувала його вгадати:
"Вже післязавтра ми всією сім'єю відлітаємо на довгоочікуваний і тривалий відпочинок. У мене є надія, що в цьому році я все-таки навчуся нормально збиратися, а не закидати всього-побільше-раптом-стане в нагоді".
Нагадаємо, переможницю "Танців з зірками" Дімопулос принизили на всю країну, кадри ганьби
Як повідомляла Politeka, Дімопулос посвітила своєю розкішшю в білосніжних хутрах
Також Politeka писала, що Дімопулос з "Танців з зірками" показала батька і розповіла про сімейну трагедію: "коли мені було 16 років..."