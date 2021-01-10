Экс-солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос, ставшая победительницей проекта "Танці з зірками", ошеломила неожиданными кадрами

Как передает Politeka.net, 33-летняя артистка опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых отвечала на вопросы поклонников.

В частности, люди просили Санту, чтобы она показала себя еще до славы.

Так, Димопулос выставила уникальные кадры, на которых ей 18 и 20 лет.

На фото тринадцатилетней давности певица козырнула стройной фигуркой в полосатой футболке и без штанов. Дерзкий лук дополнил кремовый шарфик. Звезда кокетливо расставила ножки, сверкнув юной и упругой красотой.

В подписи Санта пожаловалась на одну деталь, которую со временем утратила, и отметила, что хотела бы это вернуть:

"Тут у меня были пышные волосы с постоянным объемом без особых усилий. Сейчас волосы прямые и их сложно укладывать. Будто поменялась структура. У кого-то было так же? Что делать, чтобы вернуть все обратно?"

На фото, где ей 18-ть, Димопулос предстала крупным планом в меховой шапке. Девушка томно смотрела в камеру, обнимая себя руками.

Кроме того, любопытные поклонники попросили певицу показать фото своей первой любви. Ничего не скрывающая артистка выложила кадр с высоким брюнетом. Имя, правда, девушка не назвала.

Сейчас, напомним, Димопулос счастлива в браке с совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко. Пара поженилась осенью 2015 года, а 14 сентября 2019 певица родила дочь Софию.

Также артистка воспитывает 12-летнего сына Даниэля от предыдущего брака с шоуменом Андреем Джеджулой.

Напомним, что Санта Димопулос сбежала из Украины и засветила свои новые хоромы: "Боже, как тут...".

Также Politeka писала, что Санта Димопулос устроила развлечения у бассейна: "Моя любовь".