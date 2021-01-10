Колишня солістка гурту ВІА Гра і переможниця останнього сезону "Танців з зірками" Санта Дімопулос продемонструвала ідеальну фігуру в купальнику
Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася свіжим фото в розділі Сторіз свого Instagram.
Як відомо, нещодавно Дімопулос з родиною вирішили втекти із зимової України в спекотний Дубай. Зараз сімейство насолоджується розслаблюючим відпочинком на жаркому курорті, а у Санти з'явився привід порадувати своїх шанувальників знімками в купальниках.
Так, на новому фото красуня позувала в вельми привабливому пляжному образі. На ній був купальник-бікіні персикового відтінку, який ідеально підкреслював засмаглу шкіру співачки. Судячи з селфі, навіть після "Танців" співачка тримає себе у відмінній формі: її фігура виглядає ідеально.
Доповнили образ Санти великі окуляри і сережки з блискучими кристалами.
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На жаль, Шанувальники не змогли прокоментувати фото, проте воно явно звело з розуму не одного чоловіка.
Як ми розповідали до цього, колишня солістка ВІА Гри і переможниця останнього сезону "Танців з зірками" Санта Дімопулос заінтригувала шанувальників загадкою про своє наближення подорожі.
Так, Санта показала нове фото, на якому стоїть в незвичному для неї вбранні в спортивному стилі і з валізою в руці. У підписі до нього вона запропонувала шанувальникам вгадати, куди збирається поїхати.
Нагадаємо, засмагла Дімопулос з "Танців з зірками" подражнила соковитими формами в бікіні: кращі фото красуні.
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