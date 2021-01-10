Бывшая солистка группы ВИА Гра и победительница последнего сезона «Танців з зірками» Санта Димопулос продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась свежим фото в разделе Сториз своего Инстаграм.

Как известно, недавно Димопулос с семьей решили сбежать из зимней Украины в жаркий Дубай. Сейчас семейство наслаждается расслабляющим отдыхом на жарком курорте, а у Санты появился повод порадовать своих поклонников снимками в купальниках.

Так, на новом фото красотка позировала в весьма притягательном пляжном образе. На ней был купальник-бикини персикового оттенка, который идеально подчеркивал загорелую кожу певицы. Судя по селфи, даже после «Танцев» певица держит себя в отличной форме: ее фигура выглядит идеально.

Дополнили образ Санты большие очки и серьги со сверкающими кристаллами.

К сожалению, поклонники не смогли прокомментировать фото, однако оно явно свело с ума не одного мужчину.

Как мы рассказывали до этого, бывшая солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками» Санта Димопулос заинтриговала поклонников загадкой о своем приближающемся путешествии.

Так, Санта показала новое фото, на котором стоит в непривычном для нее наряде в спортивном стиле и с чемоданом в руке. В подписи к нему она предложила поклонникам угадать, куда собирается поехать.

Напомним, загорелая Димопулос из «Танців з зірками» подразнила сочными формами в бикини: лучшие фото красотки.

Как сообщала Politeka, Димопулос из "Танців з зірками" показала свою первую любовь, от красавчика глаз не отвести: "Что делать...".

Также Politeka писала, что победительница «Танців з зірками» Димопулос показала отдых с семьей на роскошном курорте.