Бывшая солистка группы ВИА Гра и победительница последнего сезона «Танців з зірками» Санта Димопулос продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась свежим фото в разделе Сториз своего Инстаграм.
Как известно, недавно Димопулос с семьей решили сбежать из зимней Украины в жаркий Дубай. Сейчас семейство наслаждается расслабляющим отдыхом на жарком курорте, а у Санты появился повод порадовать своих поклонников снимками в купальниках.
Так, на новом фото красотка позировала в весьма притягательном пляжном образе. На ней был купальник-бикини персикового оттенка, который идеально подчеркивал загорелую кожу певицы. Судя по селфи, даже после «Танцев» певица держит себя в отличной форме: ее фигура выглядит идеально.
Дополнили образ Санты большие очки и серьги со сверкающими кристаллами.
"Замужняя" Бузова в опасном мини-бикини осрамилась перед публикой, опрометчивые фото: "Олечка, где твои..."
"Холостячку" Ксению Мишину засняли в постели с другим мужчиной, кадры уже в Сети: "Эллерту не позавидуешь"
Трагедия у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла ребенка: "даже не ожидала этого..."
"Холостячка" Ксения Мишина похудела на 30 килограммов, фото из прошлой жизни: "Совсем другой человек..."
Внезапная кончина Дарьи Донцовой, выяснилось, что произошло с известной писательницей: "Я рыдаю..."
К сожалению, поклонники не смогли прокомментировать фото, однако оно явно свело с ума не одного мужчину.
Как мы рассказывали до этого, бывшая солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками» Санта Димопулос заинтриговала поклонников загадкой о своем приближающемся путешествии.
Так, Санта показала новое фото, на котором стоит в непривычном для нее наряде в спортивном стиле и с чемоданом в руке. В подписи к нему она предложила поклонникам угадать, куда собирается поехать.
Напомним, загорелая Димопулос из «Танців з зірками» подразнила сочными формами в бикини: лучшие фото красотки.
Как сообщала Politeka, Димопулос из "Танців з зірками" показала свою первую любовь, от красавчика глаз не отвести: "Что делать...".
Также Politeka писала, что победительница «Танців з зірками» Димопулос показала отдых с семьей на роскошном курорте.