Нове шоу "Маска" готують у повній секретності, а всі причетні підписують договір про нерозголошення

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці нового шоу в Instagram з'явився свіжий анонс з одним з детективів проекту, музикантом Дзідзьо. Шоу стартує 16 січня на телеканалі «Україна». Вже зараз навколо нього ходить багато чуток і інтриг. Детективами шоу крім Дзідзьо стали Настя Каменських, Андрій Данилко та Оля Полякова.

Як пише "КП в Україні", всього українців чекає 12 епізодів шоу, в якому буде задіяно 22 костюма. Під масками будуть ховатися 16 зірок. Це будуть не тільки співаки, але також спортсмени, коміки, телеведучі і навіть політики.

Відзначається, що зйомки проекту проходили в повній секретності. Поруч з артистами, які ховалися під маскою, постійно перебувала охорона, яка ховала їх від сторонніх очей. Більш того, самі артисти один з одним також не перетиналися. На зйомки зірок привозили в мішкуватому одязі з написом "Не розмовляйте зі мною". Їх обличчя і волосся приховували балахони.

Всім людям, які брали участь у зйомках, заклеювали камери на телефонах. Також кожен підписав договір про нерозголошення, за порушення якого загрожує штраф у розмірі 300 тисяч гривень. Учасникам заборонено розповідати що-небудь про виробництво шоу, будь то особистості масок або вартість їх костюмів.

Як розповів представник каналу Анатолій Сябро, імена артистів, які ховалися під масками, знали лише дев'ять осіб.

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