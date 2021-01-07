Співачка Настя Каменських збентежила зухвалим образом, нарвавшись на критику

Як передає Politeka.net, 33-річна артистка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в одному з яскравих нарядів для проекту "Маска", де вона виступить в ролі зіркового детектива.

Брюнетка позувала на знімках у сукні з чорного латексу: пружні принади красуні так і випирали з щільного матеріалу. Доповнила колоритний лук "повітряна" жилетка соковитого рожевого відтінку. Також на Насті були довгі рукавички і чобітки-ботфорти.

Спекотна Каменських позагравала з публікою, театрально підкидаючи руки, а на одному з кадрів співачка навіть висунула язика.

"Ріпк Bomb 💗 Прем'єра грандіозного шоу @maskaukrainetv відбудеться вже 16 січня! Це якесь неймовірне поєднання найяскравіших фарб, музики, казкових образів і декорацій! 😍 Неможливо передати словами, наскільки це красиво і феєрично! Потрібно тільки побачити самому! Яке фото подобається більше? 1, 2 або 3? 📷 ", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, не всі залишилися в в захваті.

"Ох вже ця мода... 😓"

"Гарнюня, крутишечка💔💔💔"

"Неможливо вибрати😍 скрізь 🔥 💦 "

"Настя занадто худа!"

"Знову язик вивалила, нічого нового 🤮" - "як у корови на водопої" - "Вона їм на життя заробляє!"

"Я не розумію, нам завжди говорили, що непристойно з відкритим ротом і язиком назовні жестикулювати... поганий тон, виховання на обличчя. А Настя постійно кривляється, публічна людина формує про себе навмисну думку вульгарної і невихованої особистості! Жахливо! Вульгарно як мінімум!"

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