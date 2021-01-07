Певица Настя Каменских обескуражила дерзким образом, нарвавшись на критику

Как передает Politeka.net, 33-летняя артистка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в одном из ярких нарядов для проекта "Маска", где она выступит в роли звездного детектива.

Брюнетка позировала на снимках в платье из черного латекса: упругие прелести красотки так и выпирали из плотного материала. Дополнила колоритный лук "воздушная" жилетка сочного розового оттенка. Также на Насте были длинные перчатки и сапожки-ботфорты.

Знойная Каменских позаигрывала с публикой, театрально вскидывая руки, а на одном из кадров певица даже высунула язык.

"Рink bomb 💗 Премьера грандиозного шоу @maskaukrainetv состоится уже 16 января! Это какое-то невероятное сочетание самых ярких красок, музыки, сказочных образов и декораций! 😍 Невозможно передать словами, насколько это красиво и феерично! Нужно только увидеть самому! Какое фото нравится больше? 1, 2 или 3? 📷", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, не все остались в в восторге.

"Ох уж эта мода... 😓"

"Красотуличка, крутышечка💔💔💔"

"Невозможно выбрать😍 Везде 🔥💦"

"Настя слишком худая!"

"Опять язык вывалила, ничего нового🤮" - "как у коровы на водопое" - "Она им на жизнь зарабатывает!"

"Я не понимаю, нам всегда говорили, что неприлично с открытым ртом и языком наружу жестикулировать... дурной тон, воспитание на лицо. А Настя постоянно кривляется, публичный человек формирует о себе умышленно мнение вульгарной и невоспитанной личности! Ужасно! Пошло как минимум!"

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