Український музикант і продюсер Андрій Данилко спробував себе в ролі детектива в новому шоу "Маска"

Як повідомляє Politeka.net, канал "Україна" освоює новий міжнародний формат програми, в якій зірки і глядачі повинні вгадувати замаскованих артистів на сцені. Андрій Данилко стане одним з таких детективів, адже як ніхто знає толк у перевтіленнях завдяки легендарному образу Вєрки Сердючки, а досвід оцінювання колег він отримав у кріслі судді національного відбору на "Євробачення".

Продюсер дуже серйозно поставився до свого завдання і заздалегідь почав готуватися до зйомок нового проекту і не приховує свого хвилювання. Однак організатори вірять, що досвідчений Виконавець зможе якісно оцінити вокал і артистизм учасників, а також розкрити таємницю по найдрібніших деталях.

"Готуючись до шоу, дивився його аналоги в інших країнах і був в шоці: ось як можна зрозуміти, хто ховається за масками? Так що буду відвертим: сиджу, переживаю – вгадаю - не вгадаю, хоча зі знайомими має бути простіше".

Користувачі соцмережі зраділи поверненню Андрія Данилка на телеекрани, та ще й у новому форматі:

"Ми чекаємо всіх детективів і початку довгоочікуваного ефіру"; "чекаємо всією сім'єю"; " хотілося бути живим глядачем там😍";"спасибі за Данилко ❤ якщо Андрій Михайлович в шоу, значить шоу точно вдалося🔥 👏 😍 💣".

Компанію Андрію Данилку на шоу складуть і інші зіркові детективи, серед яких виявилися Оля Полякова, Настя Каменських і співак DZIDZIO. Ведучим нового проекту на каналі "Україна" став Володимир Остапчук. Перший випуск покажуть на екранах 16 січня о 21:00.

Нагадаємо, що замах на Андрія Данилка сколихнув мережу, що сталося насправді: "ось це дружок..."

Як повідомляла Politeka, грайливий Андрій Данилко в пориві почуттів потискав Каменських в міні-сукні, з'явилося відео: "у мене є чоловік!".

Також Politeka писала, що Данилко опинився за крок від втрати елітної квартири на Хрещатику, українці сторопіли: "Андрію, ви справжній..."