Украинский музыкант и продюсер Андрей Данилко попробовал себя в роли детектива в новом шоу "Маска"

Как сообщает Politeka.net, канал "Украина" осваивает новый международный формат программы, в которой звезды и зрители должны угадывать замаскированных артистов на сцене. Андрей Данилко станет одним из таких детективов, ведь как никто знает толк в перевоплощениях благодаря легендарному образу Верки Сердючки, а опыт оценивания коллег он получил в кресле судьи национального отбора на "Евровидение".

Продюсер очень серьезно отнесся к своей задаче и заранее начал готовиться к съемкам нового проекта и не скрывает своего волнения. Однако организаторы верят, что опытный исполнитель сможет качественно оценить вокал и артистизм участников, а также раскрыть тайну по мельчайшим деталям.

"Готовясь к шоу, смотрел его аналоги в других странах и был в шоке: вот как можно понять, кто скрывается за масками? Так что буду откровенным: сижу, переживаю – угадаю-не угадаю, хотя со знакомыми должно быть проще".

Пользователи соцсети обрадовались возвращению Андрея Данилко на телеэкраны, да еще и в новом формате:

"Мы ждём Всех детективов и начала долгожданного эфира"; "Ждем всей семьей"; "Хотелось быть живым зрителем там 😍"; "Спасибо за Данилко ❤ если Андрей Михайлович в шоу, значит шоу точно удалось🔥👏😍💣".

Компанию Андрею Данилко на шоу составят и другие звездные детективы, среди которых оказались Оля Полякова, Настя Каменских и певец DZIDZIO. Ведущим нового проекта на канале "Украина" стал Владимир Остапчук. Первый выпуск покажут на экранах 16 января в 21:00.

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