Новое шоу «Маска» готовят в полной секретности, а все причастные подписывают договор о неразглашении

Как пишет Politeka.net, на официальной странице нового шоу в Инстаграм появился свежий анонс с одним из детективов проекта, музыкантом Дзидзьо. Шоу стартует 16 января на телеканале «Украина». Уже сейчас вокруг него ходит много слухов и интриг. Детективами шоу кроме Дзидзьо стали Настя Каменских, Андрей Данилко и Оля Полякова.

Как пишет «КП в Украине», всего украинцев ждет 12 эпизодов шоу, в котором будет задействовано 22 костюма. Под масками будут скрываться 16 звезд. Это будут не только певцы, но также спортсмены, комики, телеведущие и даже политики.

Отмечается, что съемки проекта проходили в полной секретности. Рядом с артистами, которые прятались под маской, постоянно находилась охрана, которая прятала их от посторонних глаз. Более того, сами артисты друг с другом также не пересекались. На съемки звезд привозили в мешковатой одежде с надписью «Не розмовляйте зі мною». Их лица и волосы скрывали балахоны.

Всем людям, которые принимали участие в съемках, заклеивали камеры на телефонах. Также каждый подписал договор о неразглашении, за нарушение которого грозит штраф в размере 300 тысяч гривен. Участникам запрещено рассказывать что-либо о производстве шоу, будь то личности масок или стоимость их костюмов.

Как рассказал представитель канала Анатолий Сябро, имена артистов, которые скрывались под масками, знали лишь девять человек.

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