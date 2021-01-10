Знаменитий український артист Андрій Данилко спантеличив шанувальників своїм виглядом в чорному одязі

Не так давно виконавець, який полюбився багатьом своїм сценічним образом безжурної Вєрки Сердючки, став одним із зіркових детективів на новому шоу "Маска", яке незабаром має вийти в ефір. На офіційній сторінці шоу в Instagram з'явилися фото артиста зі зйомок.

Так, шанувальникам Данилка запропонували порівняти його дуже "різні" образи на шоу. Однак, заковика в тому, що на обох представлених фото артист опинився в однаковому вбранні: чорній кофті, кепці і масці на підборідді. При цьому, він явно виглядає трохи засмученим.

"Андрій Михайлович завжди стильний і лаконічний. Стабільність - ознака майстерності. Який образ детектива на шоу МАСКА сподобався вам найбільше? Залишайте свій варіант в коментарях", - з іронією наголошується в підписі до фото.

Українці тут же почали коментувати, "вибираючи" з двох однакових образів той, що сподобався більше.

"Розгубилася Я від краси))) складно вибрати один варіант. Обидва", "він завжди на стилі, люблю Андрія Михайловича в різних образах", "пропонуйте ще варіанти, вибрати неможливо", "а маска на підборідді для чого? Напевно, щоб не було видно потрійного підборіддя", "смішно, але він шикарний у всіх образах", - пишуть люди.

Нагадаємо, Андрій Данилко розпереживався перед поверненням на телеекрани в новому образі: "Буду відвертим...".

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