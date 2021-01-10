Знаменитый украинский артист Андрей Данилко озадачил поклонников своим видом в черной одежде



Не так давно исполнитель, полюбившийся многим своим сценическим образом неунывающей Верки Сердючки, стал одним из звездных детективов на новом шоу «Маска», которое в скором времени должно выйти в эфир. На официальной странице шоу в Инстаграм появились фото артиста со съемок.

Так, поклонникам Данилко предложили сравнить его очень «разные» образы на шоу. Однако, загвоздка в том, что на обоих представленных фото артист оказался в одинаковом наряде: черной кофте, кепке и маске на подбородке. При этом, он явно выглядит немного расстроенным.

«Андрей Михайлович всегда стильный и лаконичный. Стабильность - признак мастерства. Какой образ детектива на шоу МАСКА понравился вам больше всего? Оставляйте свой вариант в комментариях», - с иронией отмечается в подписи к фото.

Украинцы тут же принялись комментировать, «выбирая» из двух одинаковых образов тот, что понравился больше.

«Растерялась я от Красоты))) сложно выбрать один вариант. Оба», «Он всегда на стиле, люблю Андрея Михайловича в разных образах», «Предлагайте ещё варианты, выбрать невозможно», «А маска на подбородке для чего? Наверное, чтобы не было видно тройного подбородка», «смешно, но он шикарный во всех образах», - пишут люди.

Напомним, Андрей Данилко распереживался перед возвращением на телеэкраны в новом образе: "Буду откровенным...".

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