Зірки звикли доглядати за собою і багато з радістю розповідають про свої секрети краси і діляться домашніми фото

Артистки мають досить багато косметичних засобів по догляду за собою, про багатьох з них самі зірки розповідають в Instagram. Також співачки і телеведучі нерідко дивують домашніми фото в халатах або на відпочинку, показуючи себе справжніх, без зайвих прикрас. Представляємо вашій увазі топ добірку фото знаменитостей в банних халатах.

Не так давно в сторі Леся Нікітюк показала ідеальну доглянуту шкіру і захопила сяючим виглядом. Примітно, що не всі оцінюють образи Лесі позитивно, деякі пишуть, що зірка несхожа на себе:

За словами артистки, важливо не лінуватися і проводити повне скрабування тіла, користуватися маслами і відвідувати косметолога. Після процедури шкіра стає гладкою і шовковистою. Також зірка вже відзначала не раз корисність пілінгу шкіри, як однієї з найпотрібніших і корисних косметичних процедур.

Ані Лорак перед концертами та публічними заходами часто робить селфі. На одному з таких співачка позувала з яскравим макіяжем на обличчі і в одному банному халаті, перед тим, як надіти новий наряд.

Настя Каменських звикла показувати чи не кожну частину свого життя і буднів, особливо у відпустці. Зараз артистка веселиться на Мальдівах з чоловіком. Раннє фото зірки у ванній викликало багато коментарів, таким же фото вона поділилася в мережі.

Чоловік Алли Пугачової кілька днів тому приголомшив домашнім фото з дітьми і співачкою. На задньому тлі можна помітити артистку в втомленому і простому вигляді. У білому домашньому халаті і без укладок зірка виглядала помітно постарілою.

Ольга Фреймут також вирушила на Мальдіви з сім'єю, як це зробили раніше багато українських зірок. Перед тим, як насолодитися відпочинком з дітьми і поплавати, вона поділилася особистим фото, позуючи в банному халаті.

Даша Астаф'єва, розповідаючи про улюблений напій, який вживає вранці, показала себе в сірому домашньому халаті і порадувала стильним чином. На думку шанувальників, навіть так зірка виглядає дуже натурально і красиво.

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