Зірки звикли доглядати за собою і багато з радістю розповідають про свої секрети краси і діляться домашніми фото
Артистки мають досить багато косметичних засобів по догляду за собою, про багатьох з них самі зірки розповідають в Instagram. Також співачки і телеведучі нерідко дивують домашніми фото в халатах або на відпочинку, показуючи себе справжніх, без зайвих прикрас. Представляємо вашій увазі топ добірку фото знаменитостей в банних халатах.
Не так давно в сторі Леся Нікітюк показала ідеальну доглянуту шкіру і захопила сяючим виглядом. Примітно, що не всі оцінюють образи Лесі позитивно, деякі пишуть, що зірка несхожа на себе:
Опухлого Тарзана ледь впізнали після повернення з Африки, видалене фото: "Наташка спецом залила..."
Леся Нікітюк побешкетувала з подружкою у ванній, непристойно відкривши рот: "Хочете бачити в" Холостячці?"
"Холостячку" Ксенію Мішину зняли в ліжку з іншим чоловіком, кадри вже в мережі: "Еллерту не позаздриш"
Старший син 50-річної Ірини Білик росте справжнім красенем, видно гени батька: показові фото
Син Тіни Кароль у святковому костюмі вразив схожістю зі співачкою в ранньому дитинстві: "Справжній джентльмен"
За словами артистки, важливо не лінуватися і проводити повне скрабування тіла, користуватися маслами і відвідувати косметолога. Після процедури шкіра стає гладкою і шовковистою. Також зірка вже відзначала не раз корисність пілінгу шкіри, як однієї з найпотрібніших і корисних косметичних процедур.
Ані Лорак перед концертами та публічними заходами часто робить селфі. На одному з таких співачка позувала з яскравим макіяжем на обличчі і в одному банному халаті, перед тим, як надіти новий наряд.
Настя Каменських звикла показувати чи не кожну частину свого життя і буднів, особливо у відпустці. Зараз артистка веселиться на Мальдівах з чоловіком. Раннє фото зірки у ванній викликало багато коментарів, таким же фото вона поділилася в мережі.
Чоловік Алли Пугачової кілька днів тому приголомшив домашнім фото з дітьми і співачкою. На задньому тлі можна помітити артистку в втомленому і простому вигляді. У білому домашньому халаті і без укладок зірка виглядала помітно постарілою.
Ольга Фреймут також вирушила на Мальдіви з сім'єю, як це зробили раніше багато українських зірок. Перед тим, як насолодитися відпочинком з дітьми і поплавати, вона поділилася особистим фото, позуючи в банному халаті.
Даша Астаф'єва, розповідаючи про улюблений напій, який вживає вранці, показала себе в сірому домашньому халаті і порадувала стильним чином. На думку шанувальників, навіть так зірка виглядає дуже натурально і красиво.
Нагадавши, Каменських розкуто покрутила формами в чорному бікіні: "знову поправилася або вагітна?"
Також Politeka повідомляла, що грайлива Каменських вбралася в латекс і спокусила не тільки поглядом
А ще Politeka писала, що Настя Каменських збентежила новим іміджем з намистом, несподівані кадри