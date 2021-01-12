Звезды привыкли ухаживать за собой и многие с радостью рассказывают о своих секретах красоты и делятся домашними фото

Артистки имеют довольно много косметических средств по уходу за собой, о многих из них сами звезды рассказывают в Инстаграм. Также певицы и телеведущие нередко удивляют домашними фото в халатах или на отдыхе, показывая себя настоящих, без лишних украшений. Представляем вашему вниманию топ подборку фото знаменитостей в банных халатах.

Не так давно в Стори Леся Никитюк показала идеальную ухоженную кожу и восхитила сияющим видом. Примечательно, что не все оценивают образы Леси положительно, некоторые пишут, что зведа непохожа на себя:

По словам артистки, важно не лениться и проводить полное скрабирование тела, пользоваться маслами и посещать косметолога. После процедуры кожа становится гладкой и шелковистой. Также звезда уже отмечала не раз полезность пилинга кожи, как одной из самых нужных и полезных косметических процедур.

Ани Лорак перед концертами и публичными мероприятиями часто делает селфи. На одном из таких певица позировала с ярким макияжем на лице и в одном банном халате, перед тем, как надеть новый наряд.

Настя Каменских привыкла показывать едва ли не каждую часть своей жизни и будней, особенно в отпуске. Сейчас артистка веселится на Мальдивах с супругом. Раннее фото звезды в ванной вызвало много комментариев, таким же фото она поделилась в сети.

Супруг Аллы Пугачевой несколько дней назад ошеломил домашним фото с детьми и певицей. На заднем фоне можно заметить артистку в уставшем и простом виде. В белом домашнем халате и без укладок звезда выглядела заметно постаревшей.

Ольга Фреймут также отправилась на Мальдивы с семьей, как это сделали ранее многие украинские звезды. Перед тем, как насладиться отдыхом с детьми и поплавать, она поделилась личным фото, позируя в банном халате.

Даша Астафьева, рассказывая о любимом напитке, который употребляет по утрам, показала себя в сером домашнем халате и порадовала стильным образом. По мнению поклонников, даже так звезда выглядит очень натурально и красиво.

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